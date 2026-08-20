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Horeca woedend om Europees duel van Ajax: "Bekijk het ff lekker!"

Amber
bron: Hart van Nederland
Ajax voor de wedstrijd tegen Shelbourne
Ajax voor de wedstrijd tegen Shelbourne Foto: © BSR Agency

De uitwedstrijd van Ajax tegen FC Sion zorgt voor flinke irritatie bij café-eigenaren. Het Europese duel van donderdagavond wordt niet uitgezonden via Ziggo Sport, maar is exclusief te zien via streamingdienst KIJK. Voor de wedstrijd moet eenmalig vijf euro worden betaald.

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Ook horecazaken die de wedstrijd aan hun bezoekers willen laten zien, krijgen met die extra kosten te maken. Dat valt niet overal even goed, zo blijkt uit een rondgang van Hart van Nederland.

"Ik betaal 550 euro in de maand om alle Europese wedstrijden van Ajax uit te zenden. Bekijk het ff lekker!", reageert Bea Servais-Smit van Café Hermes geïrriteerd.

Normaal gesproken leveren wedstrijden van Ajax juist veel extra bezoekers op in cafés. Servais-Smit verwacht daarom dat ze de vijf euro zonder problemen terugverdient, maar daar gaat het haar niet om. "Het zijn een paar biertjes, maar het is een principekwestie."

Ook bij Café De Avonden wordt met weinig enthousiasme gereageerd op de extra betaling. De gebroeders Kraanwinkel grappen over de situatie: "Neem maar een zak kleingeld mee, anders redden we het niet."

Dat Ajax ditmaal niet via Ziggo Sport te zien is, heeft te maken met de uitzendrechten. Het duel met FC Sion valt buiten het reguliere UEFA-pakket van Ziggo, waardoor de thuisspelende club de rechten zelf mocht verkopen.

KIJK heeft de uitzendrechten voor deze wedstrijd bemachtigd en vraagt kijkers eenmalig vijf euro om het duel te kunnen volgen.

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