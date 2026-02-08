Hornkamp begrijpt niks van arbitrage: "Ik ga niet zomaar liggen"

Jizz Hornkamp kan niet verklaren dat tijdens AZ - Ajax hij na een vermeende overtreding op hem geen penalty kreeg. In een duel met Youri Baas werd Hornkamp neergehaald, maar scheidsrechter Danny Makkelie weigerde een penalty te geven.

"De bal komt voor en ik kan de bal binnenkoppen en toen kreeg ik een duw", begint Hornkamp voor de camera's van ESPN. "Ik ga niet zomaar liggen bij zo'n bal. Je ziet mij ook wegglijden daardoor. Anders kan ik de bal er gewoon inlopen, maar voordat ik überhaupt op de grond lag zag ik de scheidsrechter al naar mij kijken. Dus toen wist ik al dat hij hem sowieso niet ging geven. Ik had mij nog niet omgedraaid of hij had het al gehoord van de VAR. Dus het was snel duidelijk."

Hornkamp heeft vooralsnog geen basisplaats af weten te dwingen bij AZ. "Ik ben wel geduldig. In het begin is het ook wennen allemaal en dat is ook wat mij verteld is. Tuurlijk wil je meer spelen, maar ik wist dit deels ook al. Ik ga voor mijn kansen en als die komen, dan zal ik ze grijpen."