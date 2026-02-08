Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Hornkamp begrijpt niks van arbitrage: "Ik ga niet zomaar liggen"

Rik Engelbertink
bron: ESPN
Jizz Hornkamp baalt
Jizz Hornkamp baalt Foto: © Pro Shots

Jizz Hornkamp kan niet verklaren dat tijdens AZ - Ajax hij na een vermeende overtreding op hem geen penalty kreeg. In een duel met Youri Baas werd Hornkamp neergehaald, maar scheidsrechter Danny Makkelie weigerde een penalty te geven. 

"De bal komt voor en ik kan de bal binnenkoppen en toen kreeg ik een duw", begint Hornkamp voor de camera's van ESPN. "Ik ga niet zomaar liggen bij zo'n bal. Je ziet mij ook wegglijden daardoor. Anders kan ik de bal er gewoon inlopen, maar voordat ik überhaupt op de grond lag zag ik de scheidsrechter al naar mij kijken. Dus toen wist ik al dat hij hem sowieso niet ging geven. Ik had mij nog niet omgedraaid of hij had het al gehoord van de VAR. Dus het was snel duidelijk."

Hornkamp heeft vooralsnog geen basisplaats af weten te dwingen bij AZ. "Ik ben wel geduldig. In het begin is het ook wennen allemaal en dat is ook wat mij verteld is. Tuurlijk wil je meer spelen, maar ik wist dit deels ook al. Ik ga voor mijn kansen en als die komen, dan zal ik ze grijpen."

Gerelateerd:
Arne Slot tegen Tottenham Hotspur

'Arne Slot gelinkt aan Ajax': "Misschien gooit hij een lijntje uit"

0
Stije Resink

Resink krijgt transferadvies: "Bij Ajax geen echte nummer zes"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Anco Jansen

Anco Jansen lyrisch: "Als er nu al dit soort bedragen komen..."

0
Theo Janssen

Janssen in verlegenheid gebracht bij Rondo: "Ik weet het niet"

0
Kale en Kokkie

Ras-Ajacieden geïrriteerd: "Iets mentaals? Donder toch op, man"

0
Frank van Mosselveld kijkt toe

Ajax krijgt duidelijkheid op deadline-day: "Hij blijft zeker"

0
John van 't Schip als analyticus in de Johan Cruijff Arena

John van 't Schip ziet zwakke plek bij Ajax: "Twee of drie keer"

0
Marijn Beuker

Beuker gespot met Kodai Sano: "Het is een zeer goed restaurant"

0
Abdellah Ouazane bij een uitwedstrijd van Ajax 1

Ouazane wint met Jong Ajax: "Zij vinden dat ik fitter moet worden"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties