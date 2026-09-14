Hugo Borst bedreigd na column over Ajax-PSV: "Vlektyfus, cholera"

"Waar ik vorige week ook kwam, men keek mij ronduit meewarig aan", schrijft hij in zijn column voor het AD. "Veel appjes ook met: Jij zult wel een moeilijke week hebben. Iemand legde vol empathie een hand op mijn schouder, alsof ik leed aan vlektyfus, cholera en kanker", aldus Borst, die zich zelf niet druk maakt.

"Schelden doet geen pijn", benadrukt hij. "Ik begrijp zelfs dat het eruit moet. 'Weet je wat ze vanuit Eindhoven allemaal zeggen over je?' Dat is toch totaal niet boeiend? Losers. Mensen bedreigen je, maar komen hun beloften niet eens na. Ze ergeren zich voortdurend. Die maken een anoniem account aan en braken dan hun haat uit. Dan staat hun kots onder een stukje op een site en dat lucht ze op. Dan zijn ze er hopelijk vanaf", beseft Borst.