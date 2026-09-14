Hugo Borst bedreigd na column over Ajax-PSV: "Vlektyfus, cholera"
Na afloop van de wedstrijd Ajax-PSV kreeg Ruben van Bommel de nodige kritiek over zich heen door zijn harde overtreding op Aaron Bouwman. Hugo Borst ging behoorlijk ver in zijn kritiek op de PSV'er en dat leverde hem weer de hoon vanuit Eindhoven op. Met name online kreeg Borst harde kritiek.
"Waar ik vorige week ook kwam, men keek mij ronduit meewarig aan", schrijft hij in zijn column voor het AD. "Veel appjes ook met: Jij zult wel een moeilijke week hebben. Iemand legde vol empathie een hand op mijn schouder, alsof ik leed aan vlektyfus, cholera en kanker", aldus Borst, die zich zelf niet druk maakt.
"Schelden doet geen pijn", benadrukt hij. "Ik begrijp zelfs dat het eruit moet. 'Weet je wat ze vanuit Eindhoven allemaal zeggen over je?' Dat is toch totaal niet boeiend? Losers. Mensen bedreigen je, maar komen hun beloften niet eens na. Ze ergeren zich voortdurend. Die maken een anoniem account aan en braken dan hun haat uit. Dan staat hun kots onder een stukje op een site en dat lucht ze op. Dan zijn ze er hopelijk vanaf", beseft Borst.
"Mensen die je iets willen aandoen, dreigen niet. Die doen dat zonder te waarschuwen", vervolgt hij. Borst laat weten dat Ruben van Bommel zelf ook bedreigd en uitgescholden is. "Iedereen wordt uitgescholden en bedreigd. Zelfs aardige mensen overkomt dat. Het beledigen en bedreigen is aan devaluatie onderhevig. Je moet het je niet aantrekken. Laat het los, geniet van het leven", adviseert de Sparta Rotterdam-supporter.
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Hugo Borst bedreigd na column over Ajax-PSV: "Vlektyfus, cholera"
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