Hugo Borst bekritiseert Ajax: "Jongetjes met groeistoornissen"

Hugo Borst verwacht weinig van de Nederlandse clubs in Europa. De supporter van Sparta Rotterdam wijst in zijn column op de website van het Algemeen Dagblad naar de teleurstellende nederlagen van PSV en Ajax in de strijd om de Champions League. 

"Ajax kon thuis totaal niet op tegen een Italiaanse topclub (Inter, red.) die zich amper inspande. Mannen wonnen het van jongetjes met groeistoornissen", blikt hij terug. "Meer valt er niet te zeggen. Ajax doet voor spek en bonen mee aan de Champions League. Nederland staat voor lul", constateert Borst.

"PSV dan. Dat was zo mogelijk nog pijnlijker", vervolgt hij kritisch. "Die gingen eraf tegen een goed georganiseerde en fysiek sterke ploeg uit – godbetert, met alle respect – België. PSV doet voor spek en bonen mee. Nederland staat voor lul (2)", aldus Borst.

"Van de trainers van de Nederlandse top 4 moet Peter Bosz zich na dit weekend het slechtst voelen", voorspelt hij. "Hij kijkt om zich heen en ziet Malik Tillman nergens. Bosz moet het doen met Schouten & Veerman. Toch meer Excelsior & FC Volendam dan Bayern München & Bayer Leverkusen. Wat er na Tillman over is in Eindhoven? Ismael Saibari. Prachtvoetballer met een onvolkomenheid: hij mist, ook nationaal, te veel kansen", beseft Borst. 

"Tegen Ajax opende hij de score, maar doelpunten maken gaat hem gewoon niet gemakkelijk af", legt hij uit. "Hij had PSV de winst kunnen en moeten bezorgen. Maar het gebeurde niet. En het gaat ook niet gebeuren. Ook Ricardo Pepi verzaakte. De Amerikaanse spits lijkt wel een geest. Hij is zo onzichtbaar als Bram Vingerling. Pepi wordt amper gevonden door zijn medespelers. De Amerikaanse spits kwam tegen Ajax 19 keer aan de bal in 90 minuten, en dan tel ik de aftrap mee", besluit Borst over de aanvaller van PSV. 

