Hugo Borst beschuldigend: "Van Bommel raakte Aaron Bouwman bewust"

Hugo Borst was zaterdagavond al bijzonder kritisch op Ruben van Bommel na zijn aanslag op Aaron Bouwman. De columnist heeft daar nu een schepje bovenop gedaan, want hij heeft opnieuw uitgehaald naar de PSV'er.

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"Naar mijn stellige overtuiging raakte Van Bommel zijn tegenstander Bouwman bewust", schrijft Borst in zijn column in het Algemeen Dagblad. "Kortsluiting. Flink wat gestopte topvoetballers bevestigen mijn lezing. Bosz beweert het tegenovergestelde. Ook zijn lezing wordt weer bevestigd door topvoetballers."

"Van Bommel, aardje naar zijn vaartje, erfde niet alleen vaders talent (topvoetballer met winnaarsmentaliteit), maar ook diens zwarte kantje", gaat hij verder. "Destructief voetballen (Martin Jol legde het ooit uit aan Ischa Meijer) kan vergezeld gaan met esthetisch voetballen. Maar die lelijke kant vergt nauwe afstemming, dosering, zuinigheid, sluwheid."