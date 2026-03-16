Hugo Borst: "Bibberdebibber, volgende week komt Ajax op bezoek"

Feyenoord neemt het zondagmiddag in eigen huis op tegen Ajax en Hugo Borst is benieuwd hoe het duel in De Kuip zal aflopen. De voetballiefhebber, die zelf supporter is van Sparta Rotterdam, zag de nummer twee van de Eredivisie aan het werk tegen Excelsior.

"Het voetbal van Feyenoord - vooruit, ik betracht enige mildheid - leek weer nergens op", blikt hij terug op de website van het AD. "Alsof alle spelers die Robin van Persie had gekozen bang waren voor het 1980-scenario. Toen won Excelsior in de Kuip met 4-0 van Feyenoord. Rini Plasmans was de grote man. Uit de Kuip kreeg ik tijdens de wedstrijd via de app de nodige sfeerbeschrijving. Wat een naargeestigheid", aldus Borst.

"Het ging over spandoeken met negatieve lading", legt hij uit. "Er werd veel gescholden, met ziektes en zo. Er klonken vuige liedjes. De volgende woorden kwamen op mijn telefoon binnen over het gemoed in het stadion: apathie, berusting, cynisme en zwartgalligheid. En ja hoor. Feyenoord, nog steeds nummer 2, kwam achter. En ja hoor, er vielen spelers geblesseerd uit. Dat Feyenoord de wedstrijd won, was meer geluk dan wijsheid. De voorsprong op NEC en Ajax bleef bestaan, maar ja, bibberdebibber, volgende week komt Ajax op bezoek", vervolgt Borst over De Klassieker.

"Omdat Ajax onder een nieuwe trainer met 4-0 won, denken ze in de Kuip collectief dat de Amsterdammers Feyenoord gaan verslaan zondag. Alsof het weer 1995 is. Van Persie kwam na afloop aan het woord. Bescheiden, te nederig", constateert hij. "Ik begrijp er dus uit dat het weleens zo zou kunnen zijn dat Feyenoord maar met acht man aan de start verschijnt tegen Ajax. De spelers zijn bijna allemaal mank. Een verwijzing naar blessureleed is niet bepaald sterk. Dat is je indekken", beseft Borst, die een duidelijk advies heeft voor de supporters van Feyenoord. "Hoe matig tot slecht deze trainer het dit seizoen heeft gedaan: hij staat nog steeds tweede. En Ajax komt op bezoek. Een betere reden om het elftal steun te betuigen is er niet."