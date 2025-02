Hugo Borst: "Boze tongen beweren dat Berghuis het expres doet"

Ajax won zondagmiddag in eigen huis met 4-0 van Heracles Almelo en Davy Klaassen nam één van de vier doelpunten voor zijn rekening. Hugo Borst heeft in zijn column voor het Algemeen Dagblad echter vooral aandacht voor het kapsel van de ervaren middenvelder.

"Hij kan controleren en blijft scoren. Dat laatste heeft wel gevolgen. Zijn nieuwe haar lijdt daaronder", schrijft de Sparta-supporter. "Misschien vergis ik me, maar ook als Davy niet met de kop heeft gescoord zit zijn haar daarna niet lekker. Gisteren, na zijn jubileumgoal, zijn honderdste (een diepe buiging vanuit Rotterdam), zat het van achteren niet meer in model. Zo laat een kapper je in elk geval niet uit zijn stoel vertrekken", constateert Borst.

"Boze tongen beweren dat Steven Berghuis het tijdens het knuffelen expres doet, Davy’s haar door de war brengen", vervolgt hij. "Voetbalhumor is jammer genoeg nog niet dood. Zit er bij Davy Klaassen wel lak in? Hoe werkt dat? Heeft Ajax in de kleedkamer een haarstylist? Krijgt wie de kleedkamer verlaat snel een finishing touch? Of doet hij het zelf? En dus niet goed? Er is voor Davy Klaassen alle reden om niet meer te scoren. Tenzij hij een doelpunt laat prevaleren boven goed vallend haar. Dat kan natuurlijk", besluit Borst.