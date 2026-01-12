Hugo Borst doet boekje open: "Hij heeft helemaal niks met Ajax"

Hugo Borst hoopt dat Kees Smit voorlopig gewoon bij AZ blijft. De voetballiefhebber, die zelf supporter is van Sparta Rotterdam, ziet echter dat de club uit Alkmaar (alweer) lijkt aan te sturen op een lucratieve transfer.

"Max Huiberts, de technisch directeur van AZ, heeft zijn afscheid aangekondigd. Hij stopt na elf seizoenen in Alkmaar. Max heeft zijn werk uitmuntend gedaan", schrijft hij in zijn column op de website van het AD. "Tijjani Reijnders (naar AC Milan) leverde AZ het meest op. Bijna 25 miljoen euro. Maar ook onder anderen Alireza Jahanbakhsh, Milos Kerkez, Teun Koopmeijners en Vangelis Pavlidis verkocht Huiberts voor topprijzen", blikt Borst terug.

"Er kwam bijna 300 miljoen binnen bij AZ de afgelopen elf jaar. Logisch dat ze hem bij Ajax wilden hebben, maar Huiberts heeft helemaal niks met Ajax. Er komt dus een afscheid aan. Hoewel Max geen patser is, wil hij wel met een knaller weg", verklapt hij. "Het kan altijd beter dan de transfer van Reijnders natuurlijk. Hoewel Smit nog geen landstitel won, heeft hij van alle AZ’ers de meeste potentie. Hij is trouwens 1,80 meter. Hoewel de tegenwoordige topvoetballer over de 1,90 meter gaat, kan dat ermee door. Er blijft bij uitzondering altijd ruimte voor de Xavi’s en de Pedri’s", constateert Borst.

"Die zijn technisch en tactisch superieur en veel sterker en sneller dan je denkt. Kees Smit is zo ver nog niet. Nog lang niet", waarschuwt hij. "Hoe goed hij ook voetbalt, God verhoede dat die jongen volgend jaar al van Real Madrid of Manchester City is. Als hij geluk heeft, zit hij daar dan soms op de reservebank. Aannemelijker is dat hij is verhuurd aan een andere club, iets waar Kees Smit zelf niets over te zeggen zal hebben. Moraal van het verhaal: laat Kees Smit lekker Kees Smit zijn. Laat hem uitrazen in de eredivisie. Nog anderhalf jaar AZ en dan eens kijken hoe goed hij is", besluit Borst.