Hugo Borst: "Elke voetballer kiest niet voor Ajax, maar voor PSV"

Hugo Borst zag natuurlijk ook hoe Feyenoord zondagmiddag weinig te vertellen had tegen PSV. De journalist en schrijver verwacht dat de Eindhovense club de komende jaren de toon zal aangeven in Nederland en hij denkt dat dat ook van invloed zal zijn op toekomstige transferplannen van Ajax.

"De les van de eenzijdige topper PSV - Feyenoord? De winnende trainer legde een weg af via AGOVV, De Graafschap, Heracles, Vitesse en Maccabi Tel Aviv voordat hij bij Ajax en PSV ging werken en presteren", schrijft Borst in zijn column in het Algemeen Dagblad. "De verliezende trainer deed alleen een halfjaartje Heerenveen voordat hij bij Feyenoord aan de slag mocht."

"Peter Bosz maakte eerst jarenlang de noodzakelijke uren bij de amateurs, in de Keuken Kampioen Divisie, bij een subtopper in de Eredivisie", vervolgt hij. "Robin van Persie trok geen les uit het fnuiken van bijvoorbeeld de onervaren trainer Ruud van Nistelrooij bij PSV en liet zich verleiden om na een zeer matige periode bij Heerenveen bij Feyenoord te gaan werken.

"PSV, dat gisteren bekendmaakte Peter Bosz nog twee jaar extra aan zich te hebben gebonden, heeft een ongezonde voorsprong. In Eindhoven zijn ze rijker. Elke (jonge) topvoetballer kiest de komende jaren niet voor Feyenoord (of Ajax) maar voor PSV", aldus Borst.