Hugo Borst haalt uit naar Ajacied: "Hij snauwde zijn vrouw af"

Ajax won in de laatste competitiewedstrijd van het Eredivisie-seizoen met 2-0 van FC Twente, maar Wout Weghorst kwam na afloop in opspraak doordat hij een cameraman een duwtje gaf. Hugo Borst stoorde zich aan het gedrag van de Oranje-international.

"Hij haalde laatst het slechtste in mij naar boven. Maar dat komt ook omdat ik wat meegemaakt heb met hem", legt de supporter van Sparta uit in het weekblad van Voetbal International. "Hij snauwde zijn vrouw af in het bijzijn van mij en daar voelde ik me heel ongemakkelijk bij. Kennelijk is dat de norm. Ik vind hem een aansteller eerste klas. Hij maakt alles zo groot. Het is een groot kind. Aan de andere kant kan ik deels met hem meegaan", benadrukt Borst.

"Ik was zelf ook een opgewonden standje in het veld. Ik heb ook rare dingen gedaan. Elke reprimande aan hem, is er eentje aan mezelf. Met terugwerkende kracht. Dus Wout, als je boos bent: ik heb het eigenlijk over mezelf", vervolgt hij met een knipoog. "Maar een cameraman een tik geven is voor mij generaliserend. Hij schijt op ons, op de media. Dat vind ik in principe prima, maar houd je handen thuis. Ik vond het na afloop bij Jeroen Stekelenburg ook een heel zwak betoog. Jeroen moest er werkelijk waar een excuus uittrekken", besluit Borst over het interview met de ervaren centrumspits van Ajax.