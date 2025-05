Hugo Borst haalt uit naar Ajax en Farioli: "Wanstaltig voetbal"

"Twee spelers maakten PSV kampioen: Ivan Perisic en Malik Tillman", schrijft Borst in zijn column in het Algemeen Dagblad. "De eerste was het geweten van het elftal, de tweede is de balvirtuoos. Een ziener toch ook. Los van het intelligente, het scheppende (assists en voorassists): hij maakte van buiten het strafschopgebied de meeste goals. En hij is dus een verdomd chique breker."

"De meeste tackles, de meeste balheroveringen diep op de helft van de opponent, én: de meeste overtredingen", gaat hij verder. "Hij en Perisic. Als die jongens ontbraken ging het vaak mis met PSV. Ajax had dit jaar niet van dat soort voetballers. In dat licht heeft de Italiaanse passant (ze zeggen dat hij gaat vertrekken, dat de raad van commissarissen en de directie niet met hem klikken, dat de visies sterk uiteenlopen) het knap gedaan."

"Ajax teruggebracht naar de Champions League met zeer beperkte spitsen, een zichzelf zwaar overschattende aanvoerder en een modale achterhoede. Maar in het licht van de clubgeschiedenis is dit een seizoen om snel te vergeten. Net als iedereen die Ajax veracht zouden ook de echte Ajacieden blij moeten zijn dat zulk wanstaltig voetbal ten slotte geen schaal heeft opgeleverd", constateert Borst, die zich kritisch toont over Francesco Farioli.

"Ze moeten bekaf zijn, die arme trainers van PSV en Ajax. Peter Bosz bekent dat hij er op 30 maart na PSV - Ajax (0-2) niet meer in geloofde. Hij had het opgegeven, de titel", blikt hij terug. "Francesco Farioli hield later ook met nog vijf wedstrijden te gaan en negen punten voorsprong een slag op de arm wat betreft een kampioenschap. Dat voorbehoud hield hij wekenlang vol. Met zo’n negatief mantra verzoek je de goden hun zonen in de steek te laten."