Hugo Borst: "Hij is volgend seizoen gedoemd om te struikelen"

"Slecht en goed ineen. Dat is Telstar", schrijft hij in zijn column op de website van het Algemeen Dagblad. "Anthony Correia moet een goede trainer zijn. Zijn elftal zit logisch in elkaar. De spelers werken allemaal hard. Kenners zeggen dat hij uit iedereen het maximale weet te halen. Hij leerde de laatste man (Ronald Koeman junior, een man met een meesterlijke trap) zelfs duiken en zijn handen te gebruiken", aldus Borst.

"Die Correia is een soort Farioli". constateert hij. "Hopelijk doet de trainer van Telstar niet wat de Italiaanse verrader heeft gedaan. Vertrekken omdat er bij Ajax niet meer uit te halen valt. Voor zijn eigen loopbaan gaan en Ajax de kolere laten krijgen. Arme opvolger. John Heitinga (en Marcel Keizer) is volgend seizoen gedoemd om te struikelen. Stel dat Ajax PSG loot. Als Inter er met 5-0 af gaat dan vrees ik voor dubbele cijfers. Maar laat ik het over topvoetbal hebben. Telstar dus. Met een schamele begroting kom je op Champions League-niveau niet ver", waarschuwt Borst.

"Maar het is wel mogelijk om met een lege beurs in een zwakke eredivisie genoeg punten te halen om erin te blijven", constateert hij. "Als cultclub heeft Telstar om te beginnen niets te verliezen. Net als in de Keuken Kampioen Divisie kan het in de eredivisie zonder druk voetballen. Met de juiste huurlingen van Ajax, Feyenoord, PSV en FC Twente kom je al een heel eind. Er zit ook vast een talent met jeugddetentie in de koker. Zo’n jongen moet à la Mohamed Ihattaren gered worden. Dat kan allemaal bij Telstar", besluit Borst over de promovendus.