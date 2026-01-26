Laatste nieuws
Hugo Borst: "Hij vocht met de assistent-trainer van Farioli"

Niek
Hugo Borst
Hugo Borst Foto: © Pro Shots

Hugo Borst heeft in zijn column op de website van het Algemeen Dagblad hard uitgehaald naar Etiënne Vaessen. De voetballiefhebber heeft zich gestoord aan de uitlatingen van de FC Groningen-keeper, die zich kritisch uitliet over de tactiek van Fortuna Sittard afgelopen weekend. 

"De verliezende doelman van FC Groningen fileerde trainer Danny Buijs van Fortuna Sittard en de spelers van die club die er zó verdomd weinig van kunnen dat ze anti-voetbal spelen", blikt Borst terug. "Voor zo’n ploeg zou Vaessen niet willen spelen. Sterker: dan zou hij zijn contract verscheuren. Deze jongen leert het nooit. Altijd maar emotioneel, een treiteraar met soms asociale trekjes", constateert hij.

"Vorig seizoen vocht hij na de 2-2 van FC Groningen - Ajax met de assistent-trainer van Farioli. Zijn beschamende gedrag kostte hem vier wedstrijden schorsing", aldus Borst, die uitkijkt naar aankomend weekend. "Zaterdag kan ik Sparta eindelijk weer eens live zien. We spelen tegen FC Groningen met op doel die opgefokte Vaessen. Hopelijk spelen we laf. Anti-voetbal, prima voor een keertje. Negen reddingen van Drommel. Smerig met 1-0 winnen. En dan de microfoon weer onder de snufferd van Vaessen. Kijken of-ie zich nu wel kan beheersen." 

