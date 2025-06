Hugo Borst: "Ik ben heel blij dat Ajax geen kampioen is geworden"

Ajax leek afgelopen seizoen op weg naar de landstitel, maar zag dat in de slotweken van de competitie misgaan. Hugo Borst had daar geen enkel probleem mee, vanwege het gedrag van onder meer Wout Weghorst.

"Maar los van dat ben ik ook heel blij dat Ajax geen kampioen is geworden", vertelt Borst in Voetbal International. "Voor het voetbal vind ik het een zegen dat PSV kampioen is geworden. Hiermee wint het voetbal het van het anti-voetbal. Ik had echt grote moeite met het voetbal onder Francesco Farioli. Elke keer als ze minimaal wonnen, vroeg ik me af: 'Wat was hier leuk aan?"

"Eigenlijk was ik alleen onder de indruk van Ajax tegen de topclubs. Verder heb ik me geërgerd", gaat hij verder. Door deze uitgesproken mening kreeg Borst ook geregeld berichten. En deze zijn lang niet altijd even gezellig. "Mensen ergeren zich ook graag aan mij. Ik kijk nooit op social media of iets dergelijks. Ik zeg altijd tegen mensen om me heen: 'Als mensen mij per se dood willen hebben, geef even een seintje'."

"Bij extreme dingen wil ik het wel weten. Ik heb nog nooit aangifte gedaan. Een doodsbedreiging moet je wel schrik aanjagen. Meestal denk ik: 'Leer nou eerst eens spellen'. Ik moet altijd ontzettend lachen als iemand je met de dood bedreigt, maar wel dood met dt schrijft. Dat vind ik dan een gemiste kans. Dat is een schot door je oor."