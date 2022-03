Geschreven door Idse Geurts 17 mrt 2022 om 10:03

Hugo Borst voorspelt dat de komende tijd weleens erg moeilijk kan worden voor Ajax. Dit stelt de columnist in de voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. Mede door het gedwongen vertrek van Marc Overmars verandert er op bestuurlijk niveau immers veel bij Ajax. Ook stelt Borst dat sommige spelers lijken af te takelen en Erik ten Hag natuurlijk lijkt te vertrekken.

“Ajax is stuurloos. Het zit bestuurlijk in een waanzinnige crisis. Overmars is klaar, Van der Sar staat hevig ter discussie over zijn uitstraling en de trainer gaat weg”, begint Borst zijn relaas. “Wie gaat die trainer aanstellen? Dat moeten toch mensen met kunde zijn. Ajax staat voor een hele moeilijke tijd om binnen drie maanden te besluiten: hoe gaan wij onze club organisatorisch neerzetten?”

Borst verwacht ook dat de Champions League-uitschakeling ervoor zorgt dat Ten Hag verder gaat nadenken over zijn toekomst. “Ik denk dat hij na die slapeloze nacht heeft gedacht: ik heb het hier in drie periodes goed gedaan, maar nu is het wel klaar. Ik voorzie ook dat Gravenberch weggaat en een paar jongens zijn over the hill aan het raken”, stelt de columnist.

Tot slot noemt Borst ook een mogelijke opvolger van Ten Hag: Feyenoord coach Arne Slot. “Dat lijkt me de gedroomde coach voor Ajax. Ajax heeft onder Overmars veel geld vergaard. Er staat daar een dampende rekening. Het zijn geen roebels die erop staan, dus ze kunnen geld trekken om Slot weg te kopen. Ik weet niet of ze het zouden durven, maar je moet er schijt aan hebben. Het is topsport. Waarom zou je niet je concurrent zwakker maken?”, besluit Borst.