Hugo Borst: "Lopen gluiperds, leugenaars en oplichters bij Ajax"

Hugo Borst vindt dat Ajax onbestuurbaar is geworden. Dat schrijft hij in zijn column in het Algemeen Dagblad. Volgens Borst moeten er binnen de club flinke veranderingen plaatsvinden, omdat de huidige situatie onhoudbaar is.

Technisch directeur Alex Kroes had onder meer de taak om rust te brengen bij Ajax. Toch liet hij, na het ontslag van John Heitinga, weten zelf ook te willen vertrekken. Kroes zal zijn aflopende contract niet verlengen en zou zelfs tijdens het seizoen zijn verantwoordelijkheden al kunnen overdragen aan een opvolger. Borst concludeert dat het in Amsterdam nog lang niet rustig is.

"De structuur deugt niet, de verwachtingen zijn onhaalbaar, iedereen heeft de wijsheid en waarheid in pacht, er lopen scholletjes, gluiperds, leugenaars en oplichters rond, er is roddel en achterklap, er zijn vijandelijke kampen, er wordt tegengewerkt, de beursgang in 1998 zou teruggedraaid moeten worden, maar dat kost 150 miljoen, de verkeerde mensen zijn aan de macht," schrijft Borst.

Over de toekomst van de club zegt hij: "Hoe verder met Ajax? Johan Cruijff is dood. Louis van Gaal zit te ver weg en zal onder geen beding zoals vroeger 24/7 gas kunnen en willen geven. Michael van Praag vermaakt kwetsbare mensen muzikaal in verzorgingshuizen. Danny Blind is 'm gesmeerd."

Borst bekritiseert de huidige leiding van Ajax, met name één persoon: "Gek genoeg hoor je over de algemeen directeur geen kwaad woord, Menno Geelen. Maar deze nette man is reddeloos verloren met Alex Kroes en Marijn Beuker aan zijn zijde. De eerste een cowboy, de andere een volstrekte non-valeur."