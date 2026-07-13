Hugo Borst onthult: "Bij Ajax zijn ze bang dat hij ook weggaat"
Volgens Hugo Borst wordt er bij Ajax ook gevreesd voor een vertrek van Rayane Bounida. De Amsterdammers namen onlangs al afscheid van de jonge Sean Steur.
Steur, die afgelopen seizoen zijn eerste minuten voor de hoofdmacht van Ajax maakte, vertrok voor ruim 25 miljoen euro naar Newcastle United. Volgens Borst heerst bij Ajax het gevoel dat de middenvelder niet het laatste talent is die al vroeg vertrekt uit Amsterdam.
"Iemand die mij heeft geappt – en diegene kan het weten – zegt: Jordi wil meteen met topspelers kampioen worden", vertelt de journalist in De Oranjezomer. "Daardoor gaat dat jochie van Steur ook weg. Ze zijn ook bang dat Bounida weggaat, omdat de jonkies misschien geen kans gaan krijgen. Dat zou zonde zijn."
De twintigjarige Bounida maakte afgelopen seizoen veel minuten voor het eerste van Ajax. De creatieveling wordt gezien als groot talent en heeft nog een contract tot medio 2028.
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