"Hakim Ziyech terug naar Ajax? Die club heeft wel behoefte aan hem"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Hugo Borst pakt Heitinga aan: "Onder hem niet verder dan vierde"

Amber
bron: Algemeen Dagblad
Hugo Borst
Hugo Borst Foto: © Pro Shots

Hugo Borst is kritisch over John Heitinga. De sportjournalist vindt dat de Ajax-trainer communicatief zwak is en zich al vroeg indekt. Zijn conclusie: Ajax zal dit seizoen niet bij de eerste drie eindigen.

"John Heitinga, daar heb ik nu al een mening over," schrijft Borst in het Algemeen Dagblad. Over Heitinga’s manier van praten tijdens interviews is hij niet te spreken. "Wat een hoop meel in de mond. Of wol. Ajax, zegt hij, is een team in ontwikkeling. 'We moeten groei doormaken.' Het grote indekken is al begonnen."

Ook over het tactische plan waarmee Heitinga zijn spelers zondag het veld instuurde, is Borst verbaasd en negatief. "Zet het als trainer zo neer dat Telstar niet 18 keer op doel schiet, man. Dat kan toch niet al te moeilijk zijn." Ajax won zwar 2-0 van de promovendus, maar oogde verdedigend op cruciale momenten zeer kwetsbaar.

Met die punten in gedachten kijkt Borst somber naar de toekomst van Ajax. "PSV wordt landskampioen, Feyenoord eindigt daar nipt achter, AZ wordt derde en Ajax komt onder John Heitinga niet verder dan de vierde plaats."

