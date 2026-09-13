Hugo Borst prijst openhartige Ajacied: "Dit maakt wel indruk"
Hugo Borst en Hedwiges Maduro hebben hun waardering uitgesproken voor Mark Verkuijl. Het talent van Ajax kwam vrijdag voor het eerst in de media na het overlijden van zijn vriendin Elisa, die in december vorig jaar om het leven kwam.
Vrijdagavond gaf Verkuijl na de wedstrijd van Jong Ajax eerlijk toe dat hij het nog elke dag erg moeilijk heeft. "Ik heb heel veel moeite om verder te gaan met het leven. Het moet, maar je wilt eigenlijk niet verder", vertelde hij aan ESPN.
De emotionele woorden maakten ook veel los bij Borst, die het gevoel van Verkuijl heel goed kon begrijpen. "Mensen verwachten dat het na een jaar voorbij moet zijn, maar rouw duurt een leven lang", benadrukt hij zaterdag in de Eretribune.
Borst vindt het knap dat het talent van Ajax weer voor de camera wilde komen. "Ik vind het een heel dapper interview. Dit maakt wel indruk. Deze jongen heeft het niet makkelijk. Hij heeft het écht heel moeilijk. Heel goed dat hij dit uitte."
Maduro sluit zich aan bij de woorden van de journalist. "Je komt ineens in de situatie dat voetbal helemaal niet belangrijk is, maar tóch is het topsport. Dat is heel dubbel. Dat hebben we bij Liverpool (overlijden Diogo Jota red.) ook gezien. Dan is voetbal bijzaak."
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