Hugo Borst schrikt van oud-speler Ajax: "Doe eens normaal man"

Hugo Borst zegt 'geschrokken' te zijn van het interview dat oud-Ajacied Nigel de Jong gaf over het ontslag van Andries Jonker. De journalist vindt de taal van de directeur topvoetbal van de KNVB onbegrijpelijk en roept hem op om 'normaal te doen'.

"De Jong ben ik van geschrokken", vertelt Borst in De Oranjezomer over het NOS-interview. "Ik hoorde een interview bij de NOS en dat duurde 4 minuten en 47 seconden. Hij heeft werkelijk jargon gebezigd, dat heeft niets met een profvoetballer te maken. Inmiddels is hij natuurlijk ook technisch directeur. Dat was afschuwelijk. Perceptie en oriëntatie en proces. Het was afschuwelijk."

Ook over de manier waarop De Jong het gesprek met Jonker voerde, is Borst kritisch. "Ik denk: Nigel, doe eens normaal man. Praat gewoon in Jip en Janneke-taal. Zijn eerste vraag aan Andries Jonker tijdens dat gesprek was hoe hij zijn toekomst bij de KNVB voor zich zag. Een hele slechte vraag, want hij wilde Jonker ontslaan. Waarom zou je dan die vraag nog stellen? Heel erg onervaren en niet zo handig, maar we moeten hem de kans blijven geven."