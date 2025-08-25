Kick-off
Hugo Borst tipt aanvaller bij Ajax: "Hem zouden ze nu willen"

Arthur
bron: Algemeen Dagblad
Hugo Borst bij De Oranjezomer
Hugo Borst bij De Oranjezomer Foto: © Screenshot De Oranjezomer

Mexx Meerdink verdient volgens columnist Hugo Borst een plek in de Oranje-selectie voor de interlands tegen Polen (4 september) en Litouwen (7 september). Borst stelt in het Algemeen Dagblad dat onder meer Ajax op dit moment dolgraag zouden beschikken over de spits van AZ.

"Het selecteren van Mexx Meerdink voor Oranje is volkomen logisch", schrijft Borst in zijn nieuwe column. Hij begint zijn betoog met de opmerking dat het onbegrijpelijk was dat bondscoach Michael Reiziger Meerdink thuis liet tijdens het EK O21 in Slowakije. "In de spits van Jong Oranje faalde Noah Ohio; Thom van Bergen scoorde een zesje. Op tv zag Mexx Meerdink hoe in de halve finale Jong Oranje terecht werd uitgeschakeld door Jong Engeland."

Borst vervolgt: "PSV, Ajax en Feyenoord zouden willen dat ze Mexx in de spits hadden staan nu. Geen enkele oud-voetballer twijfelt aan de kwaliteiten van Meerdink. De zoon van oud-international Martijn won als tiener met AZ de prestigieuze UEFA Youth League, het toernooi waarin hij gedeeld topscorer werd. Mexx staat op de radar van Europese topclubs. Net 22 jaar heeft hij nu een zetje nodig."

Dat het talent van AZ momenteel Troy Parrott voor zich moet dulden in Alkmaar, noemt Borst geen reden om hem niet te selecteren. "Als hij 'm selecteert kan hij Mexx observeren, op de bank zetten, laten invallen of 'm in de basis laten beginnen. Vrijdag aanstaande horen we het. Het selecteren van Mexx Meerdink is volkomen logisch."

