Hugo Borst tipt: "Hij lijkt een fenomeen, voorbestemd voor Ajax"

Hugo Borst is dit seizoen onder de indruk van Go Ahead Eagles, dat op een knappe zevende plaats in de Eredivisie terwijl de Deventer ploeg ook nog in de bekerfinale staat. Volgens Borst speelt Go Ahead Eagles onder Paul Simonis het 'leukste voetbal van de Eredivisie'.

Simonis zag dat Go Ahead Eagles zondag 'bij vlagen weergaloos speelde'. "Pedant zou je zeggen, maar het klopt wat hij zegt", schrijft Borst in zijn column voor het Algemeen Dagblad. "De eerste 35 minuten van Kowet waren gisteren likkebaardend lekker met een aantal sublieme (één keer raken, hoge snelheid) tegenstoten. Vorige week tegen Feyenoord maakte Go Ahead twee beeldschone doelpunten over veel schijven."

"Elk weekend is het genieten geblazen van Go Ahead Eagles", vervolgt Borst zijn lofzang. "Rechtsbuiten Oliver Antman lijkt een fenomeen, voorbestemd voor Ajax, PSV of Feyenoord. Zes doelpunten en veertien assists. De andere uitblinker is Victor Edvardsen. Go Ahead is een perfect afgestelde machine."