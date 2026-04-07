Hugo Borst tipt Ronald Koeman: "Hij reikt hoger dan Weghorst"
Hugo Borst is van mening dat NEC-aanvaller Bryan Linssen (ook) in beeld moet zijn bij het Nederlands elftal. De voetballiefhebber, die zelf supporter is van Sparta Rotterdam, is vol lof over de ervaren centrumspits.
"Voorin is Oranje niet rijkelijk bedeeld. Ook Linssen is niet van de buitencategorie, maar je moet goed kijken, vooral in de breedte. Zijn statistieken zijn goed", legt hij uit in zijn column op de website van het AD. "Hij heeft – zeldzaam in Oranje - diepte in zijn spel. Bryan scoort meer dan regelmatig en heeft een extreem hoog arbeidsethos", aldus Borst.
"Geen gram vet, één bonk spieren, 1.70 meter en 64 kilo, de man is altijd fit", vervolgt hij. "Bryan schijnt op de rug opwindbaar te zijn. Hij jaagt verdedigers af, keepers de stuipen op het lijf. Hij is slim, sluw, met onzichtbare duwtjes, en inderdaad, ik hoor het de staf van Oranje al zeggen: hij kwam niet verder dan een verloren Conference League-finale."
"Hij heeft ook geen prijskaartje van 60 miljoen om zijn nek hangen. Verder: aimabel, goedlachs, sociaal, dienend", constateert hij. "Zo’n beetje alles wat Wout Weghorst niet in huis heeft. En o ja. Linssen is technisch gezien een waanzinnig goede kopper. Bryan reikt hoger dan Wout Weghorst, iemand die van mij ook best mee mag hoor. Maar als we toch sociaal gaan doen, bondscoach: denk eens aan Bryan Linssen", besluit Borst.
