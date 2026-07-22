Hugo Borst wijst: "Ik begrijp dat Ajax kampioen móét worden..."

Maurice Steijn is niet langer actief als hoofdtrainer van Sparta Rotterdam. De oefenmeester kijkt echter wel uit naar het nieuwe seizoen en denkt dat concurrenten als Ajax en Feyenoord dichterbij PSV zijn gekropen.

Bij Feyenoord speelt natuurlijk zoon Sem, die weer terug is bij de Rotterdammers. "Ik hoop dat hij de lijn door kan trekken waar hij vorig jaar mee begonnen was", begint Steijn bij Vandaag Inside. "Hij kwam op een heel mooi moment binnen, als topscorer en speler van het jaar. En hij heeft het Nederlands elftal gehaald. Toen is alleen de klad erin gekomen, ook door een blessure. Hij is geopereerd, heeft de zomer doorgetraind en wil vlammen dit jaar."

"Wat Sem betreft geloof ik nog heel erg in hem, omdat hij zó makkelijk kan afronden. Hij is zó'n slimme speler. Heeft-ie niet van zijn vader", grapt Hugo Borst vervolgens. "En ja... Ik begrijp dat Ajax kampioen móét worden, PSV wil hem prolongeren, dus ik ben heel benieuwd naar wat het statement van Giovanni van Bronckhorst wordt."