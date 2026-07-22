Hugo Borst wijst: "Ik begrijp dat Ajax kampioen móét worden..."
Maurice Steijn is niet langer actief als hoofdtrainer van Sparta Rotterdam. De oefenmeester kijkt echter wel uit naar het nieuwe seizoen en denkt dat concurrenten als Ajax en Feyenoord dichterbij PSV zijn gekropen.
Bij Feyenoord speelt natuurlijk zoon Sem, die weer terug is bij de Rotterdammers. "Ik hoop dat hij de lijn door kan trekken waar hij vorig jaar mee begonnen was", begint Steijn bij Vandaag Inside. "Hij kwam op een heel mooi moment binnen, als topscorer en speler van het jaar. En hij heeft het Nederlands elftal gehaald. Toen is alleen de klad erin gekomen, ook door een blessure. Hij is geopereerd, heeft de zomer doorgetraind en wil vlammen dit jaar."
"Wat Sem betreft geloof ik nog heel erg in hem, omdat hij zó makkelijk kan afronden. Hij is zó'n slimme speler. Heeft-ie niet van zijn vader", grapt Hugo Borst vervolgens. "En ja... Ik begrijp dat Ajax kampioen móét worden, PSV wil hem prolongeren, dus ik ben heel benieuwd naar wat het statement van Giovanni van Bronckhorst wordt."
"Het wordt een hele leuke competitie. Ik denk ook dat het veel dichter bij elkaar gaat zitten", merkt Steijn vervolgens op en daar is Borst het mee eens. "PSV is minder goed, want Saibari is weg", zegt hij, waarna Steijn vervolgt. "Ajax met een paar goede aankopen, Feyenoord stabiel en daarachter ook FC Twente, AZ en FC Utrecht... Ik heb echt heel veel zin in de Eredivisie."
Tot slot krijgt Borst de vraag wie er komend seizoen kampioen van Nederland gaat worden. "Wij moeten hem altijd invullen voor VI, als analisten. Alleen weet je nog niet wie er verkast is naar welke club. Op dit moment zou ik zeggen dat PSV het nog een keertje wint, maar het ligt heel dicht bij elkaar", aldus de journalist.
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