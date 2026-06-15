Hugo Borst wil radicale wijziging bij Oranje: "Een extremist"
Hugo Borst vindt dat het Nederlands elftal na het WK moet stoppen met Ronald Koeman als bondscoach. De columnist van het Algemeen Dagblad vindt dat directeur topvoetbal Nigel de Jong moet kiezen voor een trainer die voor radicaal aanvallend voetbal staat.
Borst wijst ook met een kritische vinger naar de KNVB en oud-Ajacied Nigel de Jong. "We lopen nu over Koeman te kletsen, maar bij de KNVB heeft De Jong het voor het zeggen", zegt hij bij De Oranjezomer. "Die is overtuigd geraakt."
"Ze hebben nog geëvalueerd hoe het vorige EK is verlopen. Nou, fantastisch", vervolgt Borst cynisch. "Halve finale tegen Engeland eruit. Het was geen goed EK, er is niet goed gevoetbald. Maar kennelijk is het voor de KNVB genoeg. Wij zijn gewoon middelmaat, we nemen genoegen met middelmaat."
Borst vindt dat het roer moet worden omgegooid bij Oranje. "Er hoort een extremist te zitten", meent hij. "En dan bedoel ik Peter Bosz of Arne Slot, een beetje gechargeerd gezegd. Er moet een durfal zitten. Ik wil niet de Hollandse School benoemen, maar wij zijn wel ooit groot geworden door innoverend te zijn en een pionier te zijn. Door te durven, vooral."
De columnist ziet dat de bovengrens bij Koeman laag ligt. "Met Koeman heb je gewoon degelijkheid aan het roer. Het is allemaal braafjes en zou zul je er ook uit gaan, ergens in de achtste finale of in de kwartfinale", besluit hij.
Hugo Borst wil radicale wijziging bij Oranje: "Een extremist"
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