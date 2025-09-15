Hugo Borst zeer duidelijk: "Provoceren zat hem in het bloed"

Columnist Hugo Borst heeft in zijn rubriek stilgestaan bij het overlijden van Gerard Cox. Daarbij haalt hij een anekdote op waarin Ajax en Feyenoord een belangrijke rol spelen.

Borst schrijft in de column in het Algemeen Dagblad: "Over de gisteren gestorven Gerard Cox bestaat een misverstand. Dat hij Ajax haatte. Ja, de Rotterdamse cabaretier/tekstschrijver/zanger schreef in 1970 een liedje genaamd Ajax is dood. Feyenoord had zojuist de Europacup I gewonnen en Gerard componeerde voor zijn vrienden in Amsterdam – hij kwam daar heus graag – een spottende songtekst. Provoceren zat ’m in het bloed."

Volgens Borst had Cox later wat spijt van dat nummer. "Hij begreep ook wel dat Feyenoord niet zonder Ajax kon. Punt was: Gerard Cox trok de verering van ‘Ajakkes’ (zijn woordkeuze) niet. Dat woord bezigde hij in de jaren 90 regelmatig in zijn scherpe column in de tweewekelijkse Feyenoord-krant. Hij vond dat in de Volkskrant steeds ongezonde heiligverklaring plaatsvond."