Hugo Borst zingt Ajax-liedje: "Wen er maar aan, Ajax-haters"

Ajax won zondagmiddag met 0-1 op bezoek bij PEC Zwolle door een benutte penalty van Kenneth Taylor en Hugo Borst ziet dat er steeds meer kritiek is op het spel van de koploper in de Eredivisie. De voetballiefhebber constateert echter ook dat de fans van de club uit Amsterdam wel tevreden zijn over het huidige seizoen.

"De minimale overwinningen op Almere City en PEC Zwolle wekken totaal geen gewetensnood bij mensen die Ajax met de paplepel ingegoten hebben gekregen", schrijft hij in zijn column op de website van het Algemeen Dagblad. "Ik ervaar het zelf ook om me heen. Bij de Hard Gras Podcast zit een flink aantal Ajax-supporters. Ze kennen hun klassieken", aldus Borst.

"Als je tegen hen zegt dat het wel erg lelijk voetbal is tegenwoordig, dan zijn ze even stil, een tikje verbaasd lijkt het. ‘Ja en?’ Het is boekenweek en Ajax heeft niet meer het literaire niveau van Roth, Atwood of Knausgard, Ajax is even een thrillertje van Nederlandse bodem", vervolgt hij. "En dat vindt het merendeel van de Ajax-supporters prima", beseft Borst.

"Het moet opluchting zijn", suggereert hij. "De openlijke vrolijkheid over Ajax is heus niet zo gek. Successupporters heb je overal. Die mannen hebben een jaar lang doodstil moeten zitten tijdens het scheren. Er valt nu weer wat te juichen na het rampjaar. Dat vieren ze graag. Ajax is onder een jonge Italiaanse trainer uit de as herrezen – dat is ongelofelijk knap. Misschien moeten we zelfs een buiging maken. In elk geval: wen er maar aan, Ajax-haters:

Ajax, hup, rood-witte schare

Dapp’re strijders fier en koen

Geen club die ons kan evenaren...

Rood en wit wordt kampioen!"