Huh? Jeugdspeler van Feyenoord post Instagram-story op de F-Side

Quinten Zwartjes, jeugdspeler van Feyenoord O16, heeft zondag de wenkbrauwen doen fronsen. Op zijn Instagram Story deelde hij namelijk een foto vanuit de F-Side, het fanatieke vak van Ajax, terwijl hij aanwezig was bij de wedstrijd tegen NAC Breda.

Tijdens de wedstrijd tussen Ajax en NAC Breda, die zondag eindigde in een 3-1 zege voor de thuisploeg, heeft Feyenoord O16-speler Quinten Zwartjes voor wat ophef gezorgd. Hij deelde op Instagram een foto vanuit de Johan Cruijff Arena, waarop te zien was dat hij zich bevond tussen de fanatieke aanhang van Ajax op de F-Side.

De actie is niet onopgemerkt gebleven. Op X uiten meerdere Feyenoord-supporters hun ongenoegen over de opvallende post. Op social media volgt Zwartjes ook diverse Ajax-accounts en -spelers, wat de kritiek verder aanwakkert. De bewuste foto is inmiddels verwijderd van diens Instagram Story.