Huiberts: "Onzin dat je eerst bij Ajax moet hebben gespeeld"

Voetbaldirecteur Max Huiberts van AZ vertelt over zijn huidige standpunt wat betreft de verkoop van spelers aan de traditionele top drie in Nederland.

"Dat is niet veranderd. Het liefst zien we spelers vanuit AZ de stap naar het buitenland maken. Ik lees nog steeds mensen die zeggen dat je eerst bij Ajax, PSV of Feyenoord moet hebben gespeeld, voordat je succesvol kan zijn in het buitenland. De praktijk bewijst al een paar jaar dat dit onzin is", aldus Huiberts.

"Op Jesper Karlsson na zijn al onze verkopen naar buitenlandse topcompetities de laatste jaren succesvol", vervolgt hij. "Kijk naar Tijjani Reijnders, Teun Koopmeiners, Milos Kerkez, Vangelis Pavlidis, Sam Beukema. En ook de jongens die bij ons vaak op de bank zaten, zoals Albert Gudmundsson, Jens Odgaard en Zakaria Aboukhlal. Zonder arrogant te zijn: ik denk dat je juist bij AZ moet zijn om succesvol te zijn met je volgende stap in het buitenland."

"Maar het is natuurlijk niet zo dat iedereen mijn advies opvolgt. Vanaf het moment dat er signalen komen dat iemand open staat voor een stap, gaan ook de zakelijke en economische belangen een rol spelen. Als er dan een club komt die de bedragen biedt die wij in ons hoofd hebben, dan wordt dat bespreekbaar", besluit Huiberts.