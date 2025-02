Huilende PSV-fan in reclame ESPN: "Kan ernstige vormen aannemen"

Ajax, PSV en Feyenoord staan centraal in de allernieuwste reclame van ESPN. De TV-zender doet een beroep op alle voetballiefhebbers en waarschuwt dat zij niets moeten missen in de strijd om de landstitel.

"Fomo, fear of missing ontknoping", legt Aletha Leidelmeijer uit. Vervolgens worden er beelden getoond van een tennissende Ajax-fan en een huilende PSV-supporter op de bank. "Fomo kan ernstige vormen aannemen", waarschuwt Fresia Cousino Arias.

Jan Joost van Gangelen trekt vervolgens zijn conclusies. "Dat ziet er niet best uit, jongens." Volgens de voormalig profvoetballers Kees Kwakman en Mario Been is er dan ook maar één oplossing. "ESPN Compleet", adviseren ze. Op Instagram reageren de volgers van ESPN kritisch. "De huilende PSV'er is wel heel suggestief", valt te lezen. "Zou ESPN een voorkeur hebben", reageert Mischa. "Gaan PSV'ers niet leuk vinden", besluit Bob.