Geschreven door Jessica Westdijk 25 aug 2020 om 09:08

Na de duels tegen FC Utrecht en Hertha BSC zet Ajax zaterdag tegen Eintracht Frankfurt de volgende stap richting een zo vol mogelijke Johan Cruijff Arena.

Het is namelijk voor het eerst toegestaan om met leden uit één huishouden naast elkaar te zitten. Hiervoor wordt een aantal speciale vakken ingericht op de eerste ring noord om dit te testen. Er kunnen in deze vakken 2, 3 of 4 kaarten naast elkaar worden gekocht. Houd je aan de regels en koop deze tickets alleen als je ook daadwerkelijk één huishouden vormt.

In de rest van het stadion blijven de regels hetzelfde: 5 stoelen leeg tussen 2 supporters, ook als je uit hetzelfde huishoudens komt. Als de test op noord succesvol blijkt, is de kans groot dat er vervolgens weer iets verder opgeschaald kan worden. Er zijn 6.000 kaarten beschikbaar en er mogen 2 kaarten per seizoenkaart of Ajax Life-kaart gekocht worden. Seizoenkaarthouders kunnen vanaf 25 augustus 12.00 kopen, Ajax Life-leden vanaf 27 augstus 12.00. Lees hier alle info over de kaartverkoop.