Verweij ontkracht Ajax-gerucht: "Kennelijk is dat niet gebeurd"
Huizingh liep miljoenentransfer naar Ajax mis: "Dat was jammer"

Arthur
bron: Dagblad van het Noorden
Harris Huizingh
Harris Huizingh Foto: © Pro Shots

Harris Huizingh speelde ooit bij FC Groningen en staat bij oudere fans bekend als De Tovenaar van Ter Apel. Zijn talent bleef niet onopgemerkt en ook Ajax toonde interesse. Trainer Leo Beenhakker wilde hem graag aantrekken, maar FC Groningen vroeg 1,8 miljoen gulden.

Trainer Leo Beenhakker wilde hem graag aantrekken, maar FC Groningen vroeg 1,8 miljoen gulden. Voor de Amsterdammers was dat te veel, waardoor ze uiteindelijk voor een paar ton John van Loen van Anderlecht haalden. "Dat was jammer, maar ik kon me er snel bij neerleggen. Ik had met mijn volle verstand een contract voor drie jaar bij FC Groningen getekend", vertelt Huizingh aan het Dagblad van het Noorden.

Huizingh bleef vervolgens jarenlang actief bij FC Groningen. Hans Nijland, voormalig directeur van de club, herinnert zich hoe eenvoudig het verlengen van het contract altijd verliep. "Dat ging altijd heel simpel. Hij kwam op kantoor, ik zei: ‘nog een jaartje door, Harris?’ Hij zei: ‘laten we dat doen’. Vervolgens kon het oude contract onder de kopieermachine. Er was nooit gedoe over geld."

