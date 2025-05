'Huldiging Ajax op 15 mei': "Misschien nog vier dagen wachten"

"Mocht aartsrivaal Feyenoord zondag een handje willen helpen door PSV te verslaan, dan kan Ajax ’s avonds de landstitel grijpen", schrijft hij. "Maar op de officiële huldiging moeten supporters dan misschien nog vier dagen wachten", waarschuwt Schrijver.

"Huldigingen op het Museumplein, de Coolsingel en het Eindhovense Stadhuisplein waren de laatste jaren een dag ná de beslissende wedstrijd", blikt de verslaggever terug. "Er waren eerder soms zelfs huldigingen op de dag zelf. Maar supporters van Ajax moeten mogelijk een paar nachtjes extra slapen om de 37’ste landstitel officieel te vieren, zeggen bronnen tegen De Telegraaf", besluit Schrijver.

Ajax speelt zondag zelf in de Johan Cruijff Arena tegen NEC. Dat duel begint om 16:45 uur, terwijl de topper tussen Feyenoord en PSV al om 14:30 begint in De Kuip. Als Ajax en PSV er beide in slagen om drie punten te pakken, dan kan de club uit Amsterdam volgende week woensdag (14 mei) officieel kampioen worden op bezoek bij FC Groningen. PSV neemt het dan in eigen huis op tegen Heracles Almelo.