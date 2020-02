Geschreven door Jessica Westdijk 24 feb 2020 om 19:02

Afgelopen mei werd Ajax eindelijk weer eens gehuldigd op het Museumplein. De huldigingen daarvoor vonden plaats op één van de parkeerterreinen naast de Johan Cruijff Arena, maar afgelopen jaar was de huldiging dan eindelijk weer in de stad.

Het Museumplein stond met 100.000 mensen bomvol en het niet veel gescheeld of de huldiging had moeten worden stil gelegd, zo schrijft Het Parool nu. Het plein trilde zo hard dat het trillingsprotocol van de gemeente werd overschreden. “Twee kort achter elkaar was het raak. Gelukkig bleef het daarbij. Bij een derde keer hadden we moeten ingrijpen. Drie gele kaarten is een rode organisatie”, vertelt Thomas Kuilboer namens de gemeente aan de krant. De grond onder het plein is erg zacht, waardoor dit voor beschadigingen aan de omliggende musea en gebouwen kan zorgen.

Overigens trilde het plein niet zo hard toen de schaal, de beker en de spelers het podium op kwamen, maar op een ander moment: toen de vader van Abdelhak Nouri op het podium verscheen.