Humberto Tan adviseert KNVB: "Het is lelijk als zoiets gebeurt"

Humberto Tan is blij dat discriminatie en/of racistisch wangedrag in de voetbalstadions wordt aangepakt. De presentator is lid van de commissie Mijnals, die de KNVB en de Rijksoverheid helpt met raad en daad bij het bestrijden van racisme en discriminatie, en het bevorderen van inclusiviteit in het voetbal'.

Afgelopen weekend werd Willem II-aanvaller Samuel Bamba racistisch bejegend bij SC Cambuur. Na het laatste fluitsignaal ging hij gebroederlijk met Cambuur-speler Tony Rölke richting de fans om het gesprek aan te gang. Na afloop veroordeelde ook Cambuur-trainer Henk de Jong het gedrag. Iets wat de commissie Mijnals tevreden stemden.

"Het is en blijft lelijk als zoiets gebeurt, maar ik zag twee dingen die goed waren", vertelt Tan in gesprek met ESPN. "Één: het zelfreinigende vermogen bij het publiek én de tegenstander. Echt goed dat fans excuses maakten en Rölke met Bamba meeliep. Twee: de woorden van Henk de Jong. Vergelijk dat eens met de eerste reacties na het staken van FC Den Bosch - Excelsior, in 2019. Een groot verschil. Niet erkennen wat er gebeurt, het niet zien, dat is radicaal veranderd. Dat geeft hoop."

Tan is ook blij dat clubs tegenwoordig zelf actie ondernemen als daders van racisme in beeld zijn gebracht. De presentator wijst naar FC Twente, dat zestien van de eigen supporters een stadionverbod gaf na racistische uitingen tegen een speler van Lazio in de Europa League. Ook werd de UEFA-boete van 83.125 euro deels verhaald op de daders. "Een fantastische regeling", aldus Tan. "Er wordt dus al strenger gestraft, maar ook preventief moet er vaker actie ondernomen worden."

De commissie Mijnals wil meer maatregelen en denkt aan de licentievoorwaarden. Als een club te weinig doet tegen aanhoudend wangedrag van de eigen aanhang, dan moet dat gevolgen hebben voor de licentieaanvraag. "Dat idee hebben we nu bij de KNVB geopperd", geeft Tan aan. "Dat je niet alleen moet aantonen dat je financieel gezond bent als club, maar ook sociaal gezond. Als clubs niets doen, dan kan de toekomst op het spel komen te staan. Gelukkig is de bereidwilligheid bij de clubs en KNVB groot."

Dat onderstreept Jaap Paulsen, woordvoerder van 'Ons Voetbal Is van Iedereen', dat onder de KNVB valt. "We onderzoeken de mogelijkheden van dit voorstel van de commissie Mijnals. Licentie-eisen met inspanningsverplichtingen, zo moet je het zien. De aanzet is gegeven." Een straf als puntenaftrek is nu al mogelijk bij racisme. Bij bewijs volgt een boete van 20.000 euro en een wedstrijd zonder (een deel van het) thuis/uitpubliek. Als het binnen twee jaar nog een keer gebeurt, dan wordt de straf voor het spelen zonder publiek zwaarder én kan een aanvullende sanctie volgen. Bijvoorbeeld: punten in mindering.