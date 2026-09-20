Huntelaar doet onthulling over Ajax: "Toen zei mijn lichaam: stop"

Klaas-Jan Huntelaar kijkt terug op een zware periode bij Ajax, waar hij binnen de technische organisatie steeds meer verantwoordelijkheden kreeg. De voormalig spits begon in 2022 in het technische hart van de club, maar kreeg na het vertrek van Marc Overmars een aanzienlijk grotere rol. Eind 2023 moest Huntelaar uiteindelijk stoppen nadat hij met een burn-out was uitgevallen.

De oud-spits begon aanvankelijk met veel enthousiasme aan zijn nieuwe functie. Het plan was dat hij Overmars zou ondersteunen als rechterhand, maar de situatie veranderde na diens vertrek snel. "Het leek mij een mooie uitdaging en ik ging vol goede moed van start, maar het werk slokte mij uiteindelijk op." Vooral tijdens de transferperiodes merkte Huntelaar hoeveel druk de functie met zich meebracht. Zijn telefoon stond vrijwel voortdurend aan en door de verschillende tijdzones kon hij ook 's nachts worden gebeld. Toch bleef hij in eerste instantie doorgaan. "Ik ben een type van niet zeuren, doorgaan, maar ik ging over mijn grenzen. Ik was alleen nog met werk bezig."

Tegelijkertijd wilde hij Ajax juist in een moeilijke periode helpen. "Het was een heel onrustige tijd bij Ajax en dan wil je de club helpen waar je kunt." De steeds grotere hoeveelheid werk begon uiteindelijk ook invloed te krijgen op zijn privéleven. “Maar het hele traject verliep te snel, te rigoureus voor mij, ook in combinatie met het gezinsleven." Binnen Ajax kreeg hij ondertussen steeds meer taken. "Bij Ajax kreeg ik steeds meer op mijn bordje. Ik stond op een gegeven moment zelfs met een microfoon op de middenstip van de ArenA te speechen voor spelers die vertrokken. Dat deed Edwin van der Sar eerder, maar hij was ook al vertrokken. Mijn emmer liep over. Dat merkte mijn omgeving ook en ik viel uit."