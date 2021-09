Geschreven door Jessica Westdijk 27 sep 2021 om 15:09

Klaas Jan Huntelaar nam deze zomer in stilte afscheid van zijn leven als profvoetballer. De spits verliet Ajax in de winter voor zijn andere liefde, Schalke 04. Hij hoopte de Duitse club te behoeden van degradatie, maar slaagde daar niet in.

Hij kondigde zijn afscheid als prof niet officieel aan, maar het was al een tijdje duidelijk dat Huntelaar niet meer als prof zou terugkeren, ondanks interesse van diverse Eredivisieclubs. Afgelopen weekend dook The Hunter op in het zesde elftal van HC ’03 uit Drempt.

Daar speelde hij samen met zijn jongere broer Niek tegen het tiende elftal van Concordia Wehl. Er werd met 3-1 gewonnen, maar Huntelaar kwam niet tot scoren. “Hij wil gewoon lekker voetballen. De club is een warm bad. Hij hoeft niks, hij mag alles”, zei Mart de Kruif, voorzitter van de club, tegen Regio8.