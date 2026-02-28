Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Huntelaar erg belangrijk voor Ajacied: "Vervulde een mentorrol"

Gijs Kila
bron: De Telegraaf
Klaas-Jan Huntelaar
Klaas-Jan Huntelaar Foto: © Pro Shots

Hoewel hij zelf al geruime tijd uit beeld is bij Ajax, speelt Klaas-Jan Huntelaar nog steeds een belangrijke rol in de ontwikkeling van Mika Godts. De Belgische buitenspeler is dit seizoen uitgegroeid tot een van de vaste krachten in Amsterdam, maar achter de schermen blijft het clubicoon nauw betrokken.

Huntelaar was in 2022, toen hij actief was binnen het technisch management van Ajax, medeverantwoordelijk voor de komst van Godts naar de club. Samen met jeugdscout Afrim Salievski bezocht hij de aanvaller destijds in België, waar hij nog onder contract stond bij KRC Genk.

"Dat verliep heel prettig. Klaas-Jan heeft zijn zegje gedaan en we hebben Mika het goede gevoel kunnen bezorgen om voor ons te kiezen", vertelt Salievski aan De Telegraaf.

Volgens de scout groeide Huntelaar daarna uit tot meer dan alleen een beleidsmaker. "Klaas-Jan is uiteindelijk een heel belangrijk persoon geworden voor Mika. Hij vervulde een mentorrol voor hem."

In oktober 2023 legde Huntelaar zijn werkzaamheden bij Ajax neer vanwege een burn-out. Sindsdien is het relatief stil rond de oud-spits, maar voor Godts blijft hij van betekenis.

"Huntelaar stuurt hem nog steeds berichtjes, ook als hij iets beter had moeten doen, haha", vertelt Matz Godts, de broer van de Ajacied. "Dat is perfect voor hem, want dat heeft Mika ook wel nodig. Ik kan het hem zeggen, maar ik denk dat hij sneller luistert naar iemand als Huntelaar dan naar zijn broer."

