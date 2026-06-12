Huntelaar erkent Ajax-miskoop: "Hij heeft het niet goed gedaan"
Jorge Sánchez wist tijdens zijn periode bij Ajax nooit volledig te overtuigen. Dat erkende voormalig technisch verantwoordelijke Klaas-Jan Huntelaar donderdag bij de NOS tijdens de voorbeschouwing op de WK-wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika.
Toen analist Kenneth Perez opmerkte dat er nauwelijks (oud-)Eredivisiespelers in de basis stonden bij Mexico, kwam ook de naam van Sánchez ter sprake. "Het is jammer dat er zo weinig inbreng is vanuit de Eredivisie. Ze zitten allemaal op de bank. Edson Álvarez zit op de bank, Chávez van AZ ook… Jorge Sánchez, de favoriete speler van Klaas-Jan… Die heb jij toch gehaald bij Ajax?"
Perez doelde daarmee op de transferzomer van 2022, toen Huntelaar samen met Gerry Hamstra verantwoordelijk was voor het transferbeleid in Amsterdam. Huntelaar reageerde lachend op het plagerijtje. "Jazeker."
Later in de uitzending kwam Sánchez opnieuw ter sprake. Toen was Huntelaar een stuk duidelijker in zijn oordeel over de Mexicaanse rechtsback. "Hij heeft het niet goed gedaan."
Ajax betaalde in de zomer van 2022 ongeveer vijf miljoen euro aan Club América om Sánchez naar Amsterdam te halen. De verdediger kwam uiteindelijk tot 26 officiële wedstrijden voor de Amsterdammers, waarin hij drie keer scoorde en drie assists gaf.
Een echte doorbraak bleef echter uit. Na een huurperiode bij FC Porto in het seizoen 2023/24 keerde Sánchez niet meer terug in de plannen van Ajax. In de zomer van 2024 werd hij definitief verkocht aan Cruz Azul, dat naar verluidt drie miljoen euro betaalde.
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