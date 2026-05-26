Huntelaar geeft gezondheidsupdate: "Het gaat een stuk beter"
Klaas-Jan Huntelaar maakt het steeds beter. De voormalig spits van Ajax kampte de nodige tijd met een burn-out.
Huntelaar stopte eind 2023 als technisch manager bij Ajax vanwege gezondheidsklachten. Maandagavond verscheen de 42-jarige bij de Eredivisie Awards. "Het gaat een stuk beter", zo liet hij weten in de uitzending van ESPN. "Het gaat langzaam. Het is er ook langzaam ingeslopen, dus het gaat er ook langzaam uit. Maar het gaat de goede kant op."
De voormalig topschutter zat vooral veel thuis. "Als je thuis zit, moet je wel tot stilstand komen. Er is geen andere keuze. Je moet alles loslaten", legt hij uit. "Dicht bij jezelf komen en dan weer proberen de weg omhoog zien te vinden."
