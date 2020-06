Geschreven door Jessica Westdijk 14 jun 2020 om 21:06

Het contract van Klaas Jan Huntelaar loopt deze zomer opnieuw af. De spits tekende steeds voor één jaar bij en wilde per jaar bekijken of hij doorging. Komende zomer wordt Huntelaar 37 en er is tot nu toe nog niets bekend over een nieuw contract.

Eerder gaf de spits al aan dat hij 3 opties zag: doorgaan bij Ajax, doorgaan bij een andere club in Nederland, of stoppen. Het was al bekend dat Ajax gesprekken voerde met de spits, waardoor het erop lijkt dat Ajax de routinier graag aan boord houdt. In het Schalke-programma Currywurst-Flanke vertelt Huntelaar hoe het er op dit moment voor staat: “Het ziet er goed uit voor volgend jaar, maar ik kan er nog niet zoveel over zeggen.”

Hij geeft aan dat hij zich nog altijd goed voelt, waardoor wat dat betreft stoppen met voetballen absoluut geen must is. “Ik voel geen druk en zal binnenkort iets aankondigen – tijdens of na het seizoen”, aldus de spits. Afgelopen seizoen kwam hij 32 keer in actie voor Ajax, waarin hij 10 goals maakte en 3 assists gaf.