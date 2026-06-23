Huntelaar gevraagd naar toekomst: "Ajax blijft altijd wel trekken"
Klaas-Jan Huntelaar ziet zichzelf voorlopig niet terugkeren bij Ajax. De voormalig spits is nog altijd herstellende van een burn-out.
Huntelaar kreeg 2,5 jaar geleden na het ontslag van Sven Mislintat de medeverantwoordelijkheid over het technische beleid bij Ajax, maar raakte overwerkt en kwam thuis te zitten met een burn-out. De laatste tijd laat de oud-spits zich steeds vaker zien. "Het gaat de goede kant op", vertelt hij aan VoetbalPrimeur. "Ik heb meer energie en pak weer wat dingen op. Ik kan er weer langzaam in rollen."
De voormalig profvoetballer heeft de verrichtingen van zijn oude club het afgelopen seizoen van een afstandje gevolgd. "Ik heb het wel gevolgd, zoals iedereen het heeft beleefd. Een minder seizoen; het jaar hiervoor was beter", reageert hij.
Ziet Huntelaar zichzelf in de toekomst weer terugkeren bij de Amsterdamse club? "Ajax blijft altijd wel trekken", geeft hij toe, "maar eerst rustig opbouwen."
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