Huntelaar heeft contact met Ajacied: "Ben hem nog steeds dankbaar"

"Dat heeft hij heel goed gedaan", vertelt Godts bij ESPN. "Ik kon toen naar heel wat clubs, want ik kwam transfervrij van Genk. Ik ben hier toen één keer op bezoek gekomen bij Klaas en het was meteen goed. Hij was echt top. Hoe hij mij naar Ajax heeft gehaald, hoe hij dingen beloofd heeft en het ook echt is nagekomen, dat vind ik mooi. Hij heeft moeite gedaan en mij op een mooie manier naar Ajax gehaald. Daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor."

Huntelaar zit wegens een burn-out al anderhalf jaar thuis, maar de buitenspeler en Huntelaar hebben nog steeds goed contact. "We sturen soms wat berichtjes naar elkaar. Hij is altijd heel kritisch. Soms moet ik wat rustiger voor het doel blijven, of bij de tweede paal komen. Dat is het belangrijkste wat hij zegt. En diepgang."