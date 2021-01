Geschreven door Auke Kooreman 15 jan 2021 om 09:01

Schalke 04 melde zich donderdagochtend voor Klaas Jan Huntelaar. Een overstap leek aantrekkelijk voor zowel de spits als Ajax. Maar tijdens zijn invalbeurt van 5 minuten bleek maar weer dat Ajax Huntelaar eigenlijk niet kan missen. De routinier was met 2 goals van onschatbare waarde.

Huntelaar viel donderdagavond in de negentachtigste minuut in en had de wedstrijd binnen drie minuten beslist. “Ik heb geen idee of ik dit eerder heb meegemaakt. Het waren twee mooie goals. Davy en Haller leverden beide een goede voorzet, waardoor ik hem goed kon binnenschieten,” zegt Huntelaar tegen ESPN.

Met de interesse van Schalke zit de spits in dubio. “Ik heb inderdaad aangegeven aan Marc Overmars dat als ik echt weg wil, verwacht dat Ajax meewerkt. Het is een moeilijke keuze, waar ik goed met mijn gevoel over moet nadenken. Ik moet er een nachtje over slapen en dan kan ik pas aan de media vertellen wat mijn keuze zal zijn.” De spits had in gesprek met Hans Kraay junior donderdagavond zichtbaar moeilijk om de juiste woorden te gebruiken.

Afsluiten op een gedroomde manier of je carrière afsluiten met een degradatie. “Het zijn twee hele verschillende situaties. Afsluiten met eventueel titels of een club helpen die in een slechtere situatie zit. Ik denk dat Schalke me harder nodig heeft, maar ik ben er nog niet uit.”