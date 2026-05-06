Huntelaar: "Ik zei toen tegen Marc Overmars: 'Laat mij dan gaan'"
Klaas-Jan Huntelaar keerde in de zomer van 2017 terug bij Ajax na ruim zeven jaar spelen bij Schalke 04. Vier jaar later keerde hij echter weer terug naar de Duitse club. Hoe is dat tot stand gekomen? De oud-spits begint bij het begin.
"Na zeven jaar bij Schalke keerde ik terug bij Ajax", opent Huntelaar tegenover Voetbal International. "Mijn contract liep af en ik had niet echt het gevoel dat het klikte met de nieuwe mensen. Zo groeide het langzaam uit elkaar."
Huntelaar zag Schalke 04 na zijn vertrek flink afglijden. "Nadat ik wegging werd Schalke nog tweede in de Bundesliga, daarna was het degradatievoetbal, maar ik wilde terugkomen toen de club grote problemen had", herinnert hij zich.
Bij Ajax wist Huntelaar overigens de concurrentiestrijd niet meer te winnen. "Bij Ajax waren we hard op weg om kampioen te worden en er liepen al meerdere spitsen: Brian Brobbey kwam eraan en Sébastien Haller was gehaald, waardoor een van de spitsen minder zou gaan spelen."
"Toen Schalke contact met me opnam, viel alles samen: de club zei: "We hebben niet veel geld, maar we willen wel graag dat je terugkomt", zo vertelt de voormalig goaltjesdief. "Ook spelers die er toen zaten, benaderden me: "Kom terug, kom helpen"."
Huntelaar vroeg een gesprek aan met Marc Overmars. De oud-technisch directeur was schappelijk tegenover Huntelaar. "Ik zei toen tegen Marc Overmars: "Laat mij dan naar Schalke gaan". Ja, dat was puur uit clubliefde", besluit hij.
Rosa heeft talenknobbel: "Maar Nederlands? Waarschijnlijk nooit"
Huntelaar: "Ik zei toen tegen Marc Overmars: 'Laat mij dan gaan'"
Mika Godts niet de enige Ajax-speler in het elftal van de week
'Blind niet enige oud-Ajacied die terugkeer maakt': "Wellicht hij ook"
Ajax-spelers al op na 50 minuten: "Je schaamt je gewoon dood"
"Marco van Basten heeft mijn leven een stuk moeilijker gemaakt"
Van de Kerkhof lovend: "Groot compliment aan de hele club Ajax"
"Ajax is qua intensiteit ongeveer het minste team van allemaal"
'Ajax en Feyenoord geïnteresseerd in boomlange spits uit Kroatië'
Peter Bosz stellig: "Daar had Ajax een rode kaart kunnen krijgen"
Godts wekt interesse: "Als Ajax goed bedrag krijgt, pakken ze dat"
'PSV in de markt voor rasechte Ajacied': "Die geluiden hoor ik"
Ajax maakt vertrek van aanvaller bekend: "Hebben akkoord bereikt"
De Jongh op weg naar transfer? "Ajax trainen is niet moeilijk"
OVERZICHT | Resterende programma's NEC, Ajax, FC Twente en AZ
Lentin Goodijk ziet lichtpuntje bij Ajax: "Zelfs slidings maken"
Dijkshoorn wijst naar Ajax-fans: "Verbijstering op hun koppen"
Ajax liet 'megatalent' vertrekken: "Er is prutswerk afgeleverd"
Verweij: "Ik denk dat Jordi Cruijff hem graag terug wil halen"
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel Ajax - FC Utrecht
Derksen schreeuwt om ontslag bij Ajax: "Kan er geen klote van"
Robert Maaskant complimenteert Ajax: "Er is dus ook nog bewijs"
Twijfels na duel: "Frank de Boer is natuurlijk een echte Ajacied"
Driessen onthult nieuwe trainer van Ajax: "Dat weet geen hond"
Ajax-flop kondigt op Instagram vertrek aan: "Was nooit makkelijk"
Driessen haalt hard uit: "We leven echt in een bananenrepubliek"
"Ajax zal komende jaren erehagen moeten blijven vormen voor PSV"
Driessen: "PSV zou hem graag hebben, maar bij Ajax verpietert hij"
Perez richt pijlen op Ajacied: "Staat sowieso onder hoogspanning"
"Als je een compilatie van Gaaei opstuurt, zouden topclubs schrikken"