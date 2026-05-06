Huntelaar: "Ik zei toen tegen Marc Overmars: 'Laat mij dan gaan'"

Klaas-Jan Huntelaar keerde in de zomer van 2017 terug bij Ajax na ruim zeven jaar spelen bij Schalke 04. Vier jaar later keerde hij echter weer terug naar de Duitse club. Hoe is dat tot stand gekomen? De oud-spits begint bij het begin.

"Na zeven jaar bij Schalke keerde ik terug bij Ajax", opent Huntelaar tegenover Voetbal International. "Mijn contract liep af en ik had niet echt het gevoel dat het klikte met de nieuwe mensen. Zo groeide het langzaam uit elkaar."

Huntelaar zag Schalke 04 na zijn vertrek flink afglijden. "Nadat ik wegging werd Schalke nog tweede in de Bundesliga, daarna was het degradatievoetbal, maar ik wilde terugkomen toen de club grote problemen had", herinnert hij zich.

Bij Ajax wist Huntelaar overigens de concurrentiestrijd niet meer te winnen. "Bij Ajax waren we hard op weg om kampioen te worden en er liepen al meerdere spitsen: Brian Brobbey kwam eraan en Sébastien Haller was gehaald, waardoor een van de spitsen minder zou gaan spelen."