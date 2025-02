"Huntelaar is écht ingestort, dat komt door dat Ajax-verhaal"

René van der Gijp maakt zich nog altijd zorgen om de mentale gesteldheid van Klaas-Jan Huntelaar. De voormalig topspits stopte in 2023 met zijn functie bij Ajax vanwege een burn-out. Sindsdien is hij verdwenen uit de voetbalwereld.

In oktober 2023 legde Huntelaar zijn werkzaamheden neer als assistent van toenmalig technisch directeur Gerry Hamstra, wegens een burn-out. "Even over die Klaas-Jan Huntelaar", begint Van der Gijp bij de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Ik weet, en ik zeg niet van wie, dat hij het echt te pakken heeft gehad met die burn-out. Héél erg te pakken heeft gehad. Sneu man."

Tafelgenoot Rob Jansen haakt in: "Die is echt ingestort. Dat komt echt door dat Ajax-verhaal. Dat heeft hem heel erg aangegrepen die jongen. Hij is ook introvert. Huntelaar uit zich niet echt. Dus hij heeft alles naar binnen gehaald", aldus zaakwaarnemer Rob Jansen over Klaas-Jan Huntelaar.