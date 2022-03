Geschreven door Jessica Westdijk 13 mrt 2022 om 17:03

Klaas Jan Huntelaar is terug bij Ajax. Hij gaat ondersteunen in het technische beleid.

Nadat Marc Overmars vertrok, zijn veel taken tijdelijk belegd bij technisch manager Gerry Hamstra. Per direct is Huntelaar aangetrokken om hem te ondersteunen, eerder liep Huntelaar al stage. Vanaf 1 juli 2022 gaat hij daarnaast programma’s volgen om zich verder te ontwikkelen in zijn nieuwe rol. De voormalige spits is tot 1 juli 2024 vastgelegd.

Edwin van der Sar vertelt: “Ajax heeft sinds de transfer van Klaas Jan naar Schalke met hem contact gehouden. Wij waren op de hoogte van zijn interesses en zijn ambitie om op termijn technisch directeur bij een profclub te worden. Om die reden heeft hij sinds de zomer al een paar keer een kijkje bij ons in de keuken gekregen en zo bijvoorbeeld vergaderingen van de directie en de Raad van Commissarissen bijgewoond.”

Huntelaar zelf is uiteraard ook blij met zijn terugkeer: “Ik ben altijd al ge├»nteresseerd geweest in dingen die buiten het veld gebeuren bij een club en ik wil mijn kennis daarin graag verbreden. Dat kan in het traject dat Ajax mij biedt. Ik ben blij dat ik weer terug ben en ben nieuwsgierig naar wat er de komende periode allemaal gaat gebeuren.”