Geschreven door Jessica Westdijk 07 mrt 2020 om 12:03

Met zijn 36 jaar heeft Klaas Jan Huntelaar al heel wat crises meegemaakt. De huidige crisis bij Ajax is voor hem zeker niet de eerste. In gesprek met het Algemeen Dagblad laat hij zijn licht schijnen op de huidige situatie.

“Elke crisis heeft dezelfde kenmerken”, vertelt de ervaren spits. “Je bent als team de flow kwijt, het goede gevoel. Het gaat niet meer vanzelf. En dan is het contrast bij ons ook nog eens heel groot. Vorig jaar zweefde je als het ware van zege naar zege, nu niet. Dan kan je van alles gaan doen, maar je moet het vooral simpel houden. We moeten het vertrouwen terugkrijgen door dingen goed te doen. Hoe meer je goed doet, hoe meer resultaat je haalt.”

De remedie is simpel volgens Huntelaar: “Wedstrijden winnen. Simpel. Dan kan het weer helemaal gaan draaien. Zo werkt dat echt, geloof me. En onderling zit het goed. Het vertrouwen in de spelersgroep is zeker aanwezig. Datzelfde geldt absoluut voor de klik met de trainer. We hebben veel moois meegemaakt samen. Nu het even minder gaat, slaat het nergens op om elkaar te laten vallen. We moeten samen de boel omdraaien.” Vanavond bij sc Heerenveen krijgt Ajax daar de mogelijkheid voor.