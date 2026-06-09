Huntelaar kritisch op speler Nederlands elftal: "Hij is bang"
Donyell Malen liet tegen zowel Algerije als Oezbekistan een aantal grote kansen op goals liggen. Klaas-Jan Huntelaar vindt dat de spits de ballen af moet gaan maken, nu het WK over een aantal dagen begint.
"Hij ziet de keeper naar de hoek gaan en is bang om tegen hem aan te schieten, maar deze moet je wel maken", aldus Huntelaar over een grote kans van Malen in de eerste helft tegen Oezbeistan bij de NOS. "In de vorige wedstrijd raakte hij de ballen ook niet clean. Nu is het een beetje hetzelfde."
Huntelaar kan niet beoordelen of het een mentaal dingetje is waar Malen last van heeft. "Bij AS Roma schiet hij ze wel gewoon binnen. Het is goed dat hij in de positie komt en hij heeft ook nog een situatie gehad waarin hij een penalty had kunnen krijgen."
"Dat was misschien wat makkelijk geweest, maar hij komt wel in die situaties", vindt de spits, die hoopt dat het op het WK anders zal gaan voor Malen. "Hij moet ze alleen wel gaan maken."
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