Geschreven door Jordi Smit 18 mrt 2020 om 13:03

© Proshots

Het complete Europese voetbal ligt momenteel stil, waardoor de meeste spelers een alternatief trainingsprogramma volgen om zoveel mogelijk fit te blijven. Klaas-Jan Huntelaar hoeft daarvoor de deur niet uit, vertelt hij aan De Volkskrant.

Krachthonk

De ervaren aanvaller van Ajax heeft namelijk een krachthonk in zijn schuur staan, wat hem te allen tijde de mogelijkheid geeft om een reeks oefeningen te doen. “Ideaal om weer fit te worden na blessures. Meestal zit ik er nu ’s avonds en ’s ochtends even in. Of ik ga hardlopen of mountainbiken.”

Bovendien doet de veelvoudig International nog aan andere zaken om weer fit te worden, zo stelt hij lachend. “Het is perfect weer om in onze moestuin te werken. Word je sterk van. En zo ben je ook niet afhankelijk van wat er in de supermarkt aan groente over is.”

Verleden

De 36-jarige Huntelaar begon zijn loopbaan bij De Graafschap. Via PSV, wederom De Graafschap, AGOVV Apeldoorn en SC Heerenveen kwam hij terecht in Amsterdam. Van 2009 tot 2017 speelde hij in het buitenland voor Real Madrid, AC Milan en Schalke 04, waarna hij in de zomer terugkeerde naar Ajax.